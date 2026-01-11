Elazığ'da 19 Köy Yolu İçin Karla Mücadele Sürüyor

Ekipler aralıksız çalışıyor

Elazığ’da karla mücadele çalışmaları il genelinde hız kesmeden devam ediyor. Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda 90 araç ve 120 personel görev alıyor. Ekiplerin müdahaleleriyle yüzlerce yol ulaşıma açılırken, bazı güzergâhlarda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yapılan açıklamada, özellikle 19 köy yolunda çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

ELAZIĞ’DA KARLA MÜCADELE KAPSAMINDA 19 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR