Karapınar'da Boş Evde Çıkan Yangın Korkuttu

Adalet Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye müdahale etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, ilçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde bulunan boş bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Can kaybı yaşanmazken, boş evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

