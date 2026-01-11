Karapınar'da Boş Evde Çıkan Yangın Korkuttu

Konya'nın Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi'nde boş bir evde çıkan yangın rüzgarla yayıldı; itfaiye müdahale etti, can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:07
Adalet Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye müdahale etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, ilçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde bulunan boş bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Can kaybı yaşanmazken, boş evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları