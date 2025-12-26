DOLAR
Aksaray'da polis kovalamacası: 15 yaşındaki sürücüye 82 bin 432 lira ceza

Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı; toplam 82 bin 432 lira ceza uygulandı.

Aksaray'da polise direnip kaçan motosiklet sürücüsüne ağır ceza

Tacin Mahallesi'nde devriye görevi yürüten trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Kovalamaca ve yakalanma

Edinilen bilgiye göre, plakası bulunmayan motosiklet trafik ekipleri tarafından durdurulmak istendi. İhtara uymayarak kaçan sürücü polis ile yaklaşık 15 dakika süren bir kovalamacaya girdi ve Makas Kavşağında yakalandı.

Sürücü tespiti ve ceza

Kontrollerde sürücünün Emir Raşit K. olduğu ve 15 yaşında bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücü ile ruhsat sahibine çeşitli maddelerden toplam 82 bin 432 lira para cezası kesildi.

Aracın akıbeti

Motosiklet trafik tarafından trafikten men edilerek otoparka çekildi.

