DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.248,26 -0,16%

Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Aksaray'da yoğun sisin etkisiyle Ticaret Borsası Kavşağı'nda meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:56
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Aksaray'da sisli havada, trafik ışıklarında bekleyen araçlara bir tırın çarpması sonucu meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından tır sürücüsü kayıplara karıştı.

Kaza Detayları

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 7. kilometresi Ticaret Borsası Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metre'ye kadar düştü. Konya’dan Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 38 LG 620 plakalı tırın önündeki otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada; R.Ş. idaresindeki 40 AAS 714 plakalı otomobil, A.G. yönetimindeki 68 HV 103 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 34 KHK 441 plakalı otomobil ve Mustafa Sinan U. yönetimindeki 42 HG 649 plakalı araç karıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar birbirine vururken, tır sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza ihbarının ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan G.Ş. isimli kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sırasında yaralı kadının eşi R.Ş., kazayı görüntülemeye çalışan gazetecilere saldırdı. Gazetecinin yakasını tutan R.Ş., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle engellenip polis tarafından uzaklaştırıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Mustafa Sinan U., kırmızı ışıkta beklerken tırın tüm araçlara çarptığını belirterek zincirleme kaza yaşandığını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AKSARAY’DA SİSLİ HAVADA TRAFİK IŞIĞINDA BEKLEYEN ARAÇLARA TIRIN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN 5...

AKSARAY’DA SİSLİ HAVADA TRAFİK IŞIĞINDA BEKLEYEN ARAÇLARA TIRIN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

AKSARAY’DA SİSLİ HAVADA TRAFİK IŞIĞINDA BEKLEYEN ARAÇLARA TIRIN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN 5...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı
2
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
3
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu
4
Süleymanpaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi
6
Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı
7
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025