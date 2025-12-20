Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Aksaray'da sisli havada, trafik ışıklarında bekleyen araçlara bir tırın çarpması sonucu meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından tır sürücüsü kayıplara karıştı.

Kaza Detayları

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 7. kilometresi Ticaret Borsası Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metre'ye kadar düştü. Konya’dan Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 38 LG 620 plakalı tırın önündeki otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada; R.Ş. idaresindeki 40 AAS 714 plakalı otomobil, A.G. yönetimindeki 68 HV 103 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 34 KHK 441 plakalı otomobil ve Mustafa Sinan U. yönetimindeki 42 HG 649 plakalı araç karıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar birbirine vururken, tır sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza ihbarının ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan G.Ş. isimli kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sırasında yaralı kadının eşi R.Ş., kazayı görüntülemeye çalışan gazetecilere saldırdı. Gazetecinin yakasını tutan R.Ş., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle engellenip polis tarafından uzaklaştırıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Mustafa Sinan U., kırmızı ışıkta beklerken tırın tüm araçlara çarptığını belirterek zincirleme kaza yaşandığını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

