Akşehir'de Müstakil Ev Yangını: 1 Kişi Yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi'nde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:26
Atakent Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı; olayda 1 kişi yaralandı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıktığı evde ikamet eden E.S.'nin alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada ellerinde yanıklar oluştuğu bildirildi. E.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

