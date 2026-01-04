Akşehir'de Müstakil Ev Yangını: 1 Kişi Yaralandı
Atakent Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Konya'nın Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı; olayda 1 kişi yaralandı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıktığı evde ikamet eden E.S.'nin alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada ellerinde yanıklar oluştuğu bildirildi. E.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
