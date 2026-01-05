Isparta Şarkikaraağaç'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Isparta Şarkikaraağaç'ta Trafik Kazası

Fazlı Aslan Kavşağı'nda iki araç çarpıştı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen kazada, dün akşam saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Olay, Fazlı Aslan Kavşağı mevkiinde kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, 101. Çevre Yolu üzerinde seyreden H.Ç. idaresindeki 32 SK 523 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta M.T. yönetimindeki 32 FB 275 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı.

Kazada her iki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

