DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Isparta Şarkikaraağaç'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı; sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:20
Isparta Şarkikaraağaç'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Isparta Şarkikaraağaç'ta Trafik Kazası

Fazlı Aslan Kavşağı'nda iki araç çarpıştı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen kazada, dün akşam saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Olay, Fazlı Aslan Kavşağı mevkiinde kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, 101. Çevre Yolu üzerinde seyreden H.Ç. idaresindeki 32 SK 523 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta M.T. yönetimindeki 32 FB 275 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı.

Kazada her iki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA HER İKİ SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI. KAZADA...

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA HER İKİ SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI. KAZADA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN, ARAÇLARDA CİDDİ MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA HER İKİ SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI. KAZADA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 555 öğrenciye güvenlik ve trafik eğitimi
2
Burdur'da Ahır Yangını: Gölhisar Yusufça'da Ciddi Hasar
3
Adana'da Markete 2 Milyon Lira Haraç İsteği Sonrası Silahlı Saldırı İddiası
4
Elif Kumal’ın Aracı Yukarıyapıcı Göleti’nde: 8 Metre Derinlikte Cansız Beden Bulundu
5
Koçarlı’da Jandarma 1.053 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirdi
6
Germencik'te 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.P. yakalandı
7
Çekmeköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 684 Hap ve 80 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları