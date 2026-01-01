DOLAR
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 48 Kişiye İşlem, 2 Tutuklama

Düzce'de polis ve jandarma 44 olayda uyuşturucu ele geçirip 48 kişiye işlem yaptı; 2 şüpheli tutuklandı. Kaçakçılık soruşturmasında 5 tutuklama ve tarihi eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:01
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 48 Kişiye İşlem, 2 Tutuklama

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 48 kişiye işlem, 2 tutuklama

Düzce'de Emniyet ve Jandarma ekipleri, son bir haftada yürütülen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirerek 48 şüpheli hakkında adli işlem yaptı; 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler 44 olaya müdahale etti. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 8,23 gram metamfetamin, 71 gram bonzai, 127 gram esrar, 2 bin 699 adet sentetik ecza, 1,41 gram bonzai maddesi, 80 gram sknuk ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, öğretme ve hassas terazi yer aldı.

Yürütülen soruşturmalar sonucunda uyuşturucu bulunduran ve kullanan 48 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu şahıslardan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaçakçılığa geçit yok

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de yürüttükleri çalışmalarda 3 olaya müdahale ederek, 9 şüpheli hakkında işlem yaptı; bunlardan 5 kişi tutuklandı. Ekiplerin ele geçirdiği malzemeler arasında 136 adet tarihi sikke, 7 adet tarihi obje, 2 bin 103 adet tabanca, 152 mermi ve 1 torna tezgahı bulunuyor.

Terör Suçlarıyla Mücadele

Terör Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından da yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şahsa işlem yapıldı.

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ 44 OLAYA MÜDAHALE EDERKEN ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE...

DÜZCE’DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ 44 OLAYA MÜDAHALE EDERKEN ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇERDİ. UYUŞTURUCU BULUNDURAN VE KULLANAN 48 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

