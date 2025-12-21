DOLAR
Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 134 Hap ve 12 Bin TL, 1 Tutuklama

Akşehir'de narkotik ekiplerinin operasyonunda 134 uyuşturucu hap ve 12 bin TL ele geçirildi; G.Y.P. adli kontrolle serbest, Ş.P. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:24
1 şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde yürütülen operasyonda 134 adet uyuşturucu hap ile 12 bin TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ş.P. ve G.Y.P. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında arama yaptı. Aramalar sonucunda toplam 134 adet uyuşturucu hap ile 12 bin TL bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' ile 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden G.Y.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.P. tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

Selin Karaca

