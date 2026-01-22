Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 500 Hap Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir şüpheli yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, şüpheli S.K. takibe alınarak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada, valiz içerisinde 100 kutu halinde toplam 5 bin 500 uyuşturucu hap ile 13 bin lira nakit para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve paraya el konuldu.

Gözaltına alınan S.K. hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemece tutuklanan S.K., Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

