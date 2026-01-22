Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 500 Hap Ele Geçirildi

Akşehir'de polis operasyonunda 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli S.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:24
Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 500 Hap Ele Geçirildi

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 500 Hap Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir şüpheli yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, şüpheli S.K. takibe alınarak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada, valiz içerisinde 100 kutu halinde toplam 5 bin 500 uyuşturucu hap ile 13 bin lira nakit para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve paraya el konuldu.

Gözaltına alınan S.K. hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemece tutuklanan S.K., Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ...

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 5 BİN 500 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Tır Dorsesinde 25 Kaçak Göçmen Yakalandı — Şoför E.A. Tutuklandı
2
Iğdır'da Telefon Mağazasına Gece Hırsızlığı: 2 Şüpheli Çok Sayıda Telefon Çaldı
3
Diyarbakır Çınar'da 2 Çocuk Annesi Nimet Kılıç Kayıp
4
Sadettin Saran Davasında Ara Karar: Dosya Bilirkişiye Gönderildi
5
Kahramanmaraş'ta bonzai operasyonu: 401,45 gram ele geçirildi — 1 tutuklama
6
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Tır Lastiği Patladı: Yaralı Yok
7
Fatih Karagümrük'te Binada Yangın Paniği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları