Kütahya'da 71 Yaşındaki Alzheimer Hastası Donmak Üzereyken Kurtarıldı

Kütahya'da iki gündür kayıp olan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar, Porsuk Çayı kenarındaki tarlada donmak üzereyken bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:27
Olayın Detayları

Kütahya'da 2 gündür kayıp olan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar, arazide donmak üzereyken vatandaşlar tarafından fark edildi.

Zafertepe Mahallesi'nde ikamet eden Uçar, Ağaçköy Mahallesi yakınlarında, Porsuk Çayı kenarındaki bir tarlada bulundu.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yarı baygın halde bulunan ve soğuk nedeniyle donmak üzere olduğu belirlenen Uçar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

