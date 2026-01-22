Konya'da Kafede Silahlı Kavga: Bahri Cingöz Hayatını Kaybetti

Karapınar'da bir kafede çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 21 yaşındaki Bahri Cingöz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; şüpheliler tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 19:05
Konya'da Kafede Silahlı Kavga: Bahri Cingöz Hayatını Kaybetti

Konya Karapınar'da silahlı kavga: 21 yaşındaki Bahri Cingöz yaşamını yitirdi

Olayın seyri

Olay, 19 Ocak saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın dışarı taşmasıyla birlikte bir kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu müşterilerden S.G. ile Bahri Cingöz (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cingöz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi; tüm müdahalelere rağmen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen tahkikat kapsamında şüpheliler S.K. ile oğulları F.K. ve K.K. tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Cenaze ve tepkiler

Hayatını kaybeden Bahri Cingöz'ün cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cingöz, kılınan cenaze namazının ardından Apak Mezarlığı'na defnedildi; babası 18 ay önce vefat etmiş olup, Bahri babasının yanına gömüldü.

Çocukluk arkadaşı Bekir Mutluer, olayın kendilerini derinden sarstığını belirterek, "Bahri çocukluğumuzdan beri tanıdığımız, kimseyle problemi olmayan biriydi. Böyle bir olayda hayatını kaybetmesi bizi tarif edilemez şekilde üzdü. Ailesinin acısı hepimizin acısı oldu" dedi.

