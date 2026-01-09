Alanya'da animasyoncu lojmanında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Alanya Kızlarpınarı'nda animasyoncuların kaldığı lojmanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü; 3 kişi dumandan etkilenip ambulansta ayakta müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 20:52
Alanya'da animasyoncuların kaldığı personel lojmanında yangın

Hızlı müdahale yangını büyümeden söndürdü

Antalya’nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak’ta bulunan animasyoncuların kaldığı personel lojmanının 3’üncü katında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta müdahale edildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak lojmanda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

