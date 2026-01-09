Alanya'da animasyoncu lojmanında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Alanya'da animasyoncuların kaldığı personel lojmanında yangın

Hızlı müdahale yangını büyümeden söndürdü

Antalya’nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak’ta bulunan animasyoncuların kaldığı personel lojmanının 3’üncü katında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta müdahale edildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak lojmanda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE ANİMASYONCULARIN KALDIĞI PERSONEL LOJMANINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİYE AMBULANSTA AYAKTA MÜDAHALE EDİLDİ.