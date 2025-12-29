DOLAR
Alanya'da D-400'de Kaza: Üç Tekerlekli Motosikletle Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Alanya D-400'de üç tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu Selma ve Kadir Toktamış yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:25
Alanya'da D-400'de Kaza: Üç Tekerlekli Motosikletle Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Alanya'da D-400 kara yolunda korkunç kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza ve müdahale

Antalya’nın Alanya ilçesinde, dün saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolunda meydana gelen kazada, 3 tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Olayın ayrıntıları

Kargıcak yönünden Alanya'ya seyreden KA 8620 IK plakalı otomobilin sürücüsü N.B. (52) ile Barbaros Caddesi’nden yaya yolunu kullanarak D-400 sahil kısmına geçmek isteyen Selma Toktamış (62) idaresindeki 07 BJY 502 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Selma Toktamış, yanında bulunan eşi Kadir Toktamış (65) ve T.S (19) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen çift olan Selma ve Kadir Toktamış hayatını kaybetti. T.S. ise tedavi altında olup durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

