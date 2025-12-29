DOLAR
Antalya'da 70 Yaşındaki Kadının Ölümü: Kızı ve Erkek Arkadaşı Tutuklandı

Antalya'da 27 Aralık 2025'te evinde ölü bulunan 70 yaşındaki Fatmana K.'nın kızı Müjde K. ve erkek arkadaşı İsmail K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:30
Olayın Detayları

Tarih: 27 Aralık 2025, saat 10.00

Adres: Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak, 6 katlı apartmanın 5’inci katı

Antalya'da evinde cansız bedeni bulunan 70 yaşındaki Fatmana K.'nın ölümüyle ilgili olarak, gözaltına alınan kızı Müjde K. ile kızının erkek arkadaşı İsmail K., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayda, Müjde K. ve İsmail K., annesini oturma odasında yerde yatarken bulduklarını belirterek polisi çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Fatmana K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Belediye tabibinin ilk incelemesinde, yaşlı kadının ölümünün şüpheli bulunduğu ve baş bölgesinde darbeye bağlı kırık saptandığı aktarıldı. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında apartman girişindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Müjde K., ifadesinde annesini en son birkaç gün önce ziyaret ettiğini, eve geldiklerinde zile basmalarına rağmen kapının açılmadığını, yedek anahtarla içeri girip annesini yerde bulduklarını söyledi.

Görüntü incelemeleri ve soruşturma kapsamında Müjde K. ile İsmail K. polis merkezine götürülüp ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

