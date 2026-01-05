Alanya'da İlkokulda Klima Yangını: Bir Sınıf Kullanılamaz Hale Geldi

Alanya'da İlkokulda Klima Ünitesinde Yangın Paniği

Olayın Özeti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kemal Şuberi İlkokulu'nda öğle arasında bir sınıfın klima ünitesinden kaynaklandığı belirtilen yangın paniğe yol açtı. Olay sırasında okulda öğrenci bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı, ancak yangında bir sınıf kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve Tahliye

Yangın, saat 12.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Büyük Hasbahçe Caddesi üzerindeki okula bağlı sınıfta başladı. Dumanları fark eden okul görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ve öğretmenler tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hasar, Eğitim ve Yetkili Açıklaması

Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, yangının çıktığı sınıf kullanılamaz hale geldi ve okul eğitime bir gün ara verdi. Olay sonrası okulda incelemeler yapan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk şunları söyledi:

"Öğle saatlerinde bir sınıfımızdaki klima kaynaklı ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Okul yönetimi ve itfaiye ekiplerinin olaya hızlı müdahalesi oldu. Sadece bir sınıf yangından etkilendi. Öğle saati olduğu için öğrencilerimizin tamamı okul dışındaydı. Okuldaki tüm sınıf ve odalara bakılarak sınıfta öğrenci var mı kalan var mı diye yangından etkilenen biri var mı diye bakıldı. Çok şükür yangından kimse etkilenmedi. Tek teselli kaynağımız yangından hiç bir öğrencinin etkilenmemesi oldu. Şimdi de yangın söndürme çalışmaları bitti. Etkilenen sınıfımızla alakalı çalışmalar yapacağız. Yangın tedbirlerini çalışmalarını yapacaklar inşallah tüm tedbirler alınarak okulumuz en kısa sürede eğitimine devam edecek. Okul yönetimine öğrencilere velilere idarecilerimize geçmiş olsun dileklerinden bulunuyorum Allah beterinden korusun"

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alanya'da ilkokul sınıfının klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu