Alanya'da kamyonla çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 Karayolu Konaklı Mahallesi mevkiinde akşam saat 22.30'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza detayları

Edinilen bilgilere göre, S.D'nin (59) idaresindeki 33 AIT 042 plakalı kamyon, seyir halindeyken kavşaktan çıkış yapan Hayri Mert Hastürk (17) yönetimindeki 07 BMD 636 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü S.D gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

