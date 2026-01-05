DOLAR
Alanya'da Klima ve Kuluçka Deposu Alevlere Teslim Oldu

Alanya Kestel'de kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depo saat 02.00'de çıkan yangında büyük hasar gördü; itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatte kontrol sağladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 04:34
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 04:34
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi üzerinde bulunan ve kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depo, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı; çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Müdahale ve zarar

Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına 7 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeri ile müdahale etti. Alevlerin çevreye sıçramasını önlemek amacıyla iş makineleri de çalışmalara destek verdi. Yoğun müdahale sonucu yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi, ancak depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

