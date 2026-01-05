Alanya'da Klima ve Kuluçka Deposu Alevlere Teslim Oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi üzerinde bulunan ve kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depo, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı; çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Müdahale ve zarar

Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına 7 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeri ile müdahale etti. Alevlerin çevreye sıçramasını önlemek amacıyla iş makineleri de çalışmalara destek verdi. Yoğun müdahale sonucu yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi, ancak depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KULUÇKA MALZEMELERİ VE KLİMALARIN BULUNDUĞU DEPODA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.