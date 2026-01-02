Tunceli Ovacık'ta Yavru Köpeğe Eziyet: D.C.V. Tutuklandı, Köpekler Koruma Altında

Tunceli Ovacık'ta Yavru Köpeğe Eziyet Olayında Gelişme

Şüpheli Tutuklandı, Hayvanlar Koruma Altına Alındı

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyünde, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yeni doğmuş bir köpek yavrusuna kar üzerinde eziyet edildiği tespit edildi. Görüntülerin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Görüntüleri çekip paylaşan D.C.V. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Görüntülerde yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek, jandarma ekipleri koordinesinde koruma altına alınarak barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere verildi.

Olayla ilgili soruşturma ve hayvanların teslim süreci, yetkili birimlerce takip edilmeye devam ediyor.

