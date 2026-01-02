DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Tunceli Ovacık'ta Yavru Köpeğe Eziyet: D.C.V. Tutuklandı, Köpekler Koruma Altında

Tunceli Ovacık’ta sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yavru köpeğe eziyet eden D.C.V. tutuklandı; yavru ve 5 köpek koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 21:22
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:22
Tunceli Ovacık'ta Yavru Köpeğe Eziyet: D.C.V. Tutuklandı, Köpekler Koruma Altında

Tunceli Ovacık'ta Yavru Köpeğe Eziyet Olayında Gelişme

Şüpheli Tutuklandı, Hayvanlar Koruma Altına Alındı

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyünde, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yeni doğmuş bir köpek yavrusuna kar üzerinde eziyet edildiği tespit edildi. Görüntülerin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Görüntüleri çekip paylaşan D.C.V. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Görüntülerde yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek, jandarma ekipleri koordinesinde koruma altına alınarak barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere verildi.

Olayla ilgili soruşturma ve hayvanların teslim süreci, yetkili birimlerce takip edilmeye devam ediyor.

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİNDE YENİ DOĞMUŞ BİR KÖPEK YAVRUSUNA EZİYET EDİLDİĞİ ANLARIN SOSYAL...

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİNDE YENİ DOĞMUŞ BİR KÖPEK YAVRUSUNA EZİYET EDİLDİĞİ ANLARIN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMASI ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, KÖPEKLER KORUMA ALTINA ALINDI.

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİNDE YENİ DOĞMUŞ BİR KÖPEK YAVRUSUNA EZİYET EDİLDİĞİ ANLARIN SOSYAL...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları