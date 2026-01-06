Sultangazi’de İki İş Yeri Alev Alev Yandı: Halı Yıkama ve Marangoz Atölyesi Hasar Gördü

İstanbul Sultangazi'de halı yıkama ve marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; ölen ya da yaralanan yok, iki iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 03:33
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 03:37
Olayın Detayları ve Müdahale

İstanbul Sultangazi’de, tek katlı ve bitişik durumda bulunan iki iş yerinde yangın çıktı. İddiaya göre halı yıkama ve marangoz olarak kullanılan iş yerlerinde, henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Habibler Mahallesi 2723 Sokak üzerinde başladı. Alevlerin büyümesi üzerine ihbar verildi ve olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

