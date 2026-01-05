Van'da Gümrük Kaçağı Operasyonu: Sigara, İlaç ve 257 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi

Van'da gümrük kaçağına yönelik operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler ve suç kapsamı

Açıklamada, 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda şu unsurların ele geçirildiği ifade edildi: 257 litre akaryakıt, bin 128 paket sigara, 150 bin adet makaron, 25 bin 188 adet ilaç, 300 adet puro, 150 kilogram açık tütün.

'Resmi belgede sahtecilik' suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 1 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve 10 olay kapsamında, 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

