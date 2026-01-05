DOLAR
Van'da Gümrük Kaçağı Operasyonu: Sigara, İlaç ve 257 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi

Van Emniyeti'nin operasyonunda 257 litre akaryakıt, bin 128 paket sigara, 150 bin makaron, 25 bin 188 adet ilaç ve 1 sahte pasaport ele geçirildi; 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:48
Van'da gümrük kaçağına yönelik operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler ve suç kapsamı

Açıklamada, 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda şu unsurların ele geçirildiği ifade edildi: 257 litre akaryakıt, bin 128 paket sigara, 150 bin adet makaron, 25 bin 188 adet ilaç, 300 adet puro, 150 kilogram açık tütün.

'Resmi belgede sahtecilik' suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 1 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve 10 olay kapsamında, 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

