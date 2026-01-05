Elazığ İtfaiyesi 2025'te 2 bin 909 Olaya Müdahale Etti, 57 bin 568 Kişiye Eğitim Verdi

Elazığ İtfaiyesi 2025'te 2 bin 909 olaya müdahale etti

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, deneyimli personeliyle 7/24 görev yaparak 2025 yılı içinde kentte ve farklı illerde çok sayıda olaya müdahale etti. Bir yıllık dönemde ekipler, aynı zamanda geniş çaplı bilinçlendirme çalışmalarıyla da öne çıktı.

Müdahale ve operasyonların dağılımı

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bugüne kadar sahada özveriyle çalışan Elazığ İtfaiyesi; 824 kurtarma/mahsur kalma, 436 hayvan kurtarma, bin 479 yangın ve 170 trafik kazası müdahalesi gerçekleştirdi. Toplamda ekipler 2 bin 909 olaya hızlıca müdahale ederek binlerce vatandaşa destek sağladı.

Yerel ve bölgesel destek görevleri

İtfaiye ekipleri kent sınırları içinde olduğu kadar il dışında da etkin çalıştı. Yaz aylarında Hatay'daki orman yangınlarına tam donanımlı şekilde destek veren ekipler; Baskil, Sivrice, Maden, Keban ve Kovancılar ilçelerindeki yangınlara müdahale etti ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangınlarda hızlı görev aldı.

Hizmet çeşitliliği ve teknik müdahaleler

Müdürlük tarafından yıl boyunca sağlanan hizmetlerde; 142 kez su çekim, 186 kez merdivenli araç, 307 kez su hizmeti ve bin 925 iş yeri ruhsatı işlemi olmak üzere toplam 2 bin 560 hizmet gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kent güvenliğinin artmasına ve vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sağlamaya devam etti.

Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları

Elazığ İtfaiyesi, 12 aylık süreçte toplam 57 bin 568 vatandaşa ulaşarak yangın eğitimi ve tatbikatlarını sürdürdü. Okullardan hastanelere, iş yerlerinden kamu binalarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatlarla toplumda farkındalık oluşturuldu. Bu verilerle kuruluş, birçok büyükşehir ve il belediyesini geride bırakarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde rekor seviyeye ulaştı.

ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ BİR YIL İÇERİSİNDE 2 BİN 909 OLAYA MÜDAHALE ETTİ. EKİPLER, 12 AYLIK DÖNEMDE TOPLAM 57 BİN 568 VATANDAŞA ULAŞARAK BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİNİ DE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ