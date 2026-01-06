İZBETON davası: Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya tahliye edildi — Tutuklu sanık kalmadı

İZBETON davasında tahliye kararı: Tutuklu sanık kalmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’deki usulsüzlük iddialarına ilişkin davada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında tahliye kararı verildi. Kararla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı; ancak bazı sanıkların başka soruşturmalar kapsamında tutukluluk halleri devam edecek.

Duruşma ve mahkeme kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında açılan dava, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görüldü. 4. celsede; Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya ve diğer sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşma sırasında Heval Savaş Kaya savunma yaparken Mahkeme Başkanı Sedat Yılmaz fenalaştı ve duruşmaya kısa süre ara verildi. Aranın ardından savcılık makamı mütalaasını açıkladı; mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında tahliye kararı verdi. Duruşma 26 Mart tarihine ertelendi.

Savcılık, duruşmaya gelmeyen sanık Yunus Tosun hakkında yakalama kararı çıkarılmasını, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın katılma taleplerinin kabulünü ve delil durumu itibarıyla tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. Buna rağmen mahkeme heyeti tahliye kararı verdi.

Soruşturmanın başlangıcı ve iddialar

Soruşturma, İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine 1 Temmuz tarihinde başlatıldı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan soruşturmada; ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 139 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60’ı tutuklandı; süreç içinde itirazlar ve duruşmalarla tutuklu sayısı değişti.

İddianamede, Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe-Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor. Dosyada 449 mağdur ve 7 müşteki ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ suçtan zarar görenler olarak yer alıyor. Sanıklar hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Önceki duruşmalar ve ayrı soruşturmalar

Eylül ayında başlayan yargılama sürecinde daha önce yapılan duruşmalarda bir dizi tahliye kararı verildi. İlk duruşmada İZBETON AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye edildi. Ekim duruşmasında Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek tahliye olurken; Aralık duruşmasında mahkeme Barış Karcı’nın tahliyesine, Şenol Aslanoğlu’nun ev hapsinin kaldırılmasına, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Ayrıca, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ndeki "zimmet" iddialarına ilişkin ayrı bir soruşturmada; 26 Aralık’ta düzenlenen operasyon sonrası 29 Aralık’ta adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer alan Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu ile iş insanları Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu ayrı soruşturma kapsamında bazı sanıkların tutukluluk halleri devam edecek.

ESKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER