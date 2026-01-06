Ataşehir'de Çatıda Yangın: İtfaiye Alevleri İş Yerlerine Sıçramadan Söndürdü

Ataşehir'de çatıda yangın: İtfaiye alevleri iş yerlerine sıçramadan söndürdü

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Bey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin alt kattaki iş yerlerine ve çevre binalara sıçraması engellendi.

Olayın Detayları

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çatıda başladı ve kısa sürede çatı katını sardı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Binanın alt katında iş yerleri, üst katının ise depo olarak kullanıldığı öğrenildi.

Müdahale ve Hasar

İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak çatıda maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

