Alanya'da Muz Sarartma Tesisinde Yangın: Tonlarca Muz Zarar Gördü

Alanya Demirtaş'taki muz sarartma deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; kimse yaralanmadı, tonlarca muz zarar gördü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 00:30
Alanya'da Muz Sarartma Tesisinde Yangın: Tonlarca Muz Zarar Gördü

Alanya'da muz sarartma tesisinde yangın: Tonlarca muz zarar gördü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Demirtaş Sebze ve Meyve Hali içindeki muz sarartma tesisinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda kimse yaralanmadı, ancak depolarda bulunan tonlarca muz zarar gördü.

Yangının seyri

Yangın, saat 21.30 sıralarında Alanya’nın Demirtaş Mahallesi'ndeki pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve yan taraftaki depoya sıçradı. Alevler nedeniyle depolarda önemli ölçüde maddi zarar meydana geldi.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı alanda çalışma yürüttü ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

