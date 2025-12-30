Şehit Polis Yasin Koçyiğit Şereflikoçhisar’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yalova'daki DEAŞ çatışmasında hayatını kaybetti

Yalova’da DEAŞ mensubu teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 49 yaşındaki polis memuru Yasin Koçyiğit, memleketi Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Yalova’nın İsmet Paşa Mahallesi’nde gerçekleşen çatışmada Yasin Koçyiğit ile birlikte Turgut Külünk ve İlker Pehlivan şehit olmuş, şehitler için Yalova’da resmi cenaze töreni düzenlenmişti. Törenin ardından Koçyiğit’in naaşı memleketine getirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlisi olan Koçyiğit için Şereflikoçhisar’da bulunan Tatbikat Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Mezgit Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin evli ve iki kız çocuğu babası olduğu bildirildi.

Törene siyasi ve idari isimler katıldı

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda emniyet, jandarma ve askeri personel katıldı. Şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar da törende yer aldı.

Cenaze sırasında şehidin annesi, eşi ve kızları tabutun başında gözyaşlarını tutamazken, bazı aile fertleri fenalık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti.

Yasin Koçyiğit ve diğer şehitlerin ailelerine başsağlığı, yakınlarına sabır diliyoruz.

