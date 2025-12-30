DOLAR
Samsun'da CHP Delege Seçimi Kavgası: Tutuklu 2 Kardeş Hakim Karşısında

Samsun'da CHP Atakum delege seçimi kavgasında tutuklanan iki kardeş ilk duruşmada hakim karşısına çıktı; dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi, tutukluluk devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:58
Samson'da gerçekleşen CHP Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde yaşanan kavga sonrası tutuklanan iki kardeş, ilk duruşmada hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Mahkeme, dosyada görevsizlik kararı vererek yargılamayı ağır ceza mahkemesine sevk etti.

Olayın ayrıntıları

Olay, 16 Ağustos tarihinde delege seçimleri sırasında meydana geldi. Kavga esnasında ilçe başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya’nın yüzüne tekme isabet ederken, Ayhan Abdik (46) aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Daha önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Abdik, yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada, Burak K. (29) ve kardeşi Sefa K. (25) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, 18 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Duruşmada savunmalar

Dava, Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesinde açıldı. İlk duruşmada tutuklu sanıklar söz aldı. Burak K. olay gününü anlatırken, "Kavga çıktığını görünce baktığımda bazı kişilerin Engin Sevim’i darp ettiğini gördüm. Kardeşimle birlikte araya girdik. Bu sırada Ayhan Abdik kardeşime hamle yapınca onu korumak amacıyla Abdik’i ittirdim. Başka bir temasım olmadı. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin etmedim. Kardeşimin tekme attığını sonradan kamera kayıtlarından gördüm. Çok pişmanım, ailesinden özür diliyorum" dedi.

Sefa K. ise "Seçim için salondaydım. Kavga çıktığını görünce ayırmak için müdahale ettim. Ayhan Abdik yerdeyken ayağa kalkıp elini beline atarak bana hamle yaptı. Bunun üzerine ona vurdum. Pişmanım, salıverilmeyi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararı

Mahkeme, soruşturmada görev yönünden görevsizlik kararı vererek dosyayı nöbetçi ağır ceza mahkemesine sevk etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Soruşturmayı yürüten birim: Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

