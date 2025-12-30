Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 milyon euro

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde Noel tatilini fırsat bilen hırsızların, duvarları delerek girdikleri bankadan en az 30 milyon euro çaldığı ortaya çıktı. Olayın ayrıntıları ve mağdurların tepkisi Alman medyasında geniş yer buldu.

Soygunun bilançosu

Soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bilgilere göre, hırsızların bankadan en az 30 milyon euro çaldıkları tespit edildi. Ancak banka müşterilerinin altın ve mücevherlerini sakladıkları kişisel kasaların da açılmış olması nedeniyle zararın daha da büyük olabileceği belirtiliyor. Haberlere göre bankada 2 bin 500 müşteriye ait 3 bin 200 kişisel kasa soyuldu.

Hırsızlığa dair ilk ipuçları

Soruşturma sırasında görgü tanıkları, 27 Aralık Cumartesi gecesi bankanın bitişiğindeki otoparkın merdiven boşluğunda büyük çantalar taşıyan birkaç adam gördüklerini bildirdi. Polis, otopark güvenlik kamerası incelemesinde "Pazartesi sabahı erken saatlerde otoparktan ayrılan siyah, Audi marka spor araç" görüntülendiğini, araçta maskeli faillerin bulunduğunu ve bunlardan birinin çıkış bariyerini çalıştırdığını açıkladı. Araç plakası daha önce Hannover’de çalınmıştı. İlk tespitlere göre hırsızlar bankanın kasa bölümüne ulaşmak için 350 milimetrelik bir matkap ucu kullandı.

Müşterilerin endişeli bekleyişi

Soygunun duyulmasının ardından pazartesi sabahı banka önünde toplanan yüzlerce müşteri belirsizlik ve kayıplar nedeniyle endişe içinde bekliyor. Polis ve banka görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda müşteriler şubenin açılacağı ve kendilerine bilgi verileceği umudunu yitirerek tepkilerini gösterdi. Banka önünde toplanan yaklaşık 200 kişi "İçeri girmek istiyoruz, içeri girmek istiyoruz!" diye slogan atarken, zaman zaman tansiyon yükseldi ve polis güvenlik önlemleri aldı.

Türk müşterilerin zararları

Edinilen bilgilere göre bankanın müşterileri arasında çok sayıda Türk bulunuyor. Alman medyasına konuşan bir Türk müşteri, "İçinde 100 bin euro değerinde nakit ve altın bulunan büyük bir kasanın sahibiyim. Bu birikimlerim Türkler arasında bir gelenek ve çocuklarımızın düğünleri için tasarruflarımız" dedi. Alman medyası, bankada kasası ve hesabı olan Türklerin sayısının 100’den fazla olduğunu bildirdi.

Filmleri aratmayan soygun nasıl gerçekleşti?

Gelsenkirchen Polisi’nin açıklamasına göre kimliği belirsiz kişiler Noel tatilinin sakinliğinden faydalanarak Buer semtindeki Sparkasse şubesinde büyük çaplı bir soygun gerçekleştirdi. Hırsızlar, bir otoparkın alt katındaki tüneli kullanarak tasarruf bankasının bodrum katına kadar ulaştı, ardından matkapla duvarları deldi. Kasaların olduğu bölüme erişen zanlılar kişisel eşyaları ve birikimleri içeren kasaları açarak kaçtı. Profesyonel oldukları değerlendirilen zanlıların, duvar delme işlemi sırasında oluşabilecek ısı ve tozun yangın alarmını tetikleyebileceğini düşünerek su püskürtme yöntemi kullandıkları belirtildi. Gelsenkirchen Polisi, faillerin teknik bilgiye sahip olduklarını, kullanılan matkap ucunun bir nalburdan alınabilecek türden olmadığını ve soygunun Noel tatiline denk getirilmesinin planlı bir eyleme işaret ettiğini vurguladı.

Noel tatilinin uzaması soruşturmayı etkiledi

Almanya’da 24-25-26 Aralık günleri resmi tatil nedeniyle birçok kurum kapalıydı; 27 ve 28 Aralık tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle tatil 5 güne uzamıştı. Polis soruşturması sürüyor ve olayla ilgili yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

