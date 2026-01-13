El Halil (Dahariye) Kuyumcu Soygunu: Asker Kıyafetli 3 Kişi Gözaltında

Olayın ayrıntıları ve yürütülen operasyon

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'daki El Halil şehri yakınlarındaki Dahariye kasabasında kendilerini İsrail askeri olarak tanıtan, yüzleri maskeli ve silahlı 3 şüpheli bir Filistinli işletmeciye ait kuyumcu dükkânını soydu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin İsrail plakalı bir araçla geldikleri, IDF üniforması giydikleri ve maskeli oldukları görülüyor. Soygunun ardından şahıslar hızla olay yerinden kaçtı.

IDF, ilk açıklamasında zanlıların gerçek birer İsrail askeri olmadığını belirtti ve olayın ardından insan avı başlatıldığını duyurdu.

Sabah saatlerinde başlayan kovalamaca, hava desteği ve çok sayıda güvenlik unsurunun katılımıyla sürdürüldü. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, zanlıların güneydeki Bedevi yerleşim bölgelerinde yakalandığını bildirirken, IDF olayda 1 Filistinli ile 2 İsrail vatandaşı'nın gözaltına alındığını ve çeşitli silahlara el konulduğunu açıkladı.

Öte yandan İsrail basını, Filistin Yönetimi güvenlik güçlerinin soygunun muhtemel azmettiricisi de dahil olmak üzere bazı kişileri gözaltına aldığını yazdı.

