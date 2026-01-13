Tokat Erbaa'da İki Katlı Evde Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Tokat’ın Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde yangın çıktı; itfaiye ekipleri müdahale ediyor, can kaybı/yaralanma hakkında resmi açıklama yok.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:46
Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

