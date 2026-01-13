Tokat Erbaa'da İki Katlı Evde Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Olay

Edinilen bilgilere göre, Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

Müdahale

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE İKİ KATLI MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKTI.