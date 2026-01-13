Serik'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:33
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:33
Kaza Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde, Akçaalan Mahallesi'nde meydana gelen kazada Bayram S. idaresindeki 40 AVL 695 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 SC 498 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

