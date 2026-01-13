Manisa'da 3 Günlük Motosiklet Denetimi: 476 Bin 358 TL Ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

Denetim Detayları

10-12 Ocak tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından yürütülen uygulamalarda, 33 ekip ve 57 trafik personeli görev aldı. Yapılan kontrollerde toplam 1.468 araç ve sürücüsü incelendi.

İhlaller ve Uygulanan Cezalar

Denetimler sonucu kusurlu bulunan 364 araç ve sürücüsü hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. İhlallerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti: plaka eksikliği nedeniyle 2, muayenesiz araç kullanmaktan 10, ehliyetsiz araç kullanmaktan 16, kask takmamaktan 290 ve diğer kanun maddelerinden 46 sürücüye işlem uygulandı.

Uygulamalar kapsamında toplam 476 bin 358 lira idari para cezası kesilirken, 12 araç trafikten men edildi.

