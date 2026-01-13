Bergama'da 8 bin 21 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Emniyet ekipleri operasyonda binlerce hap ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S. isimli şahsın aracı üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 8 bin 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

