Bergama'da 8 bin 21 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde aracında 8 bin 21 adet uyuşturucu hap bulunan S.S. gözaltına alındı, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:29
Emniyet ekipleri operasyonda binlerce hap ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S. isimli şahsın aracı üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 8 bin 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

