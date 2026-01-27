Alanya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı savcılık koordinasyonunda harekete geçti
Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şahıslar hedef alındı.
Soruşturma, savcılık koordinesinde ve bireysel silahlanmayı önlemek maksadıyla yürütüldü. Bu kapsamda, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen 4 şüpheli şahsa ait adreslerde arama yapıldı.
Aramalar sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.
