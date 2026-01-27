Sivas'ta Kara Saplanan Midibüs, Muhtar İsa Oğuz’un Traktörüyle Kurtarıldı

Sivas'ta tipi nedeniyle Kazanpınar yakınlarında kara saplanan yolcu midibüsü, Köy Muhtarı İsa Oğuz'un traktör müdahalesiyle kurtarıldı; karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:13
Sivas'ta Kara Saplanan Midibüs, Muhtar İsa Oğuz’un Traktörüyle Kurtarıldı

Sivas'ta Kara Saplanan Midibüs, Muhtar İsa Oğuz’un Traktörüyle Kurtarıldı

Olayın Detayları

Sivas'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Altınyayla ilçesi ile Sivas kent merkezi arasında sefer yapan yolcu midibüsü, Ulaş ilçesi Kazanpınar köyü yakınlarında yolda biriken kar kütlesine takılarak hareket edemedi.

Durumu öğrenen Kazanpınar Köyü Muhtarı İsa Oğuz, kendi traktörü ile kapanan yolu açtı ve midibüsü saplandığı yerden halatla çekerek kurtardı. Muhtar, aynı zamanda durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu.

Bölgeye ulaşan karla mücadele ekipleri kapanan yolda çalışma başlattı ve güzergâhın açılması için müdahalede bulundu. Mahsur kalan midibüsün kurtarılmasının ardından muhtar İsa Oğuz, sürücülerin zorunlu kalmadıkça bu yolu kullanmaması gerektiğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

