İspanya, 45 Kişinin Öldüğü Tren Kazası İçin 20 Milyon Euro Tazminat Ödeyecek

Tazminat Detayları

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, 19 Ocak'ta Cordoba eyaletinin Adamuz bölgesinde iki hızlı trenin çarpışması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tazminat planını açıkladı.

Toplam 20 milyon euro tutarındaki ödemenin kazazedelerin aileleri ve yaralılara dağıtılacağını bildirdi. Kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine en geç 3 ay içinde kişi başına 216 bin euro ödeneceği açıklandı.

Bu 216 bin euro'luk tutarın üç eşit bölümden oluşacağı belirtildi: 72 bin euro vergi muafiyetli hükümet yardımı, 72 bin euro avans sigorta ödemesi ve 72 bin euro zorunlu seyahat sigortasından yapılacak ödeme. Yaralılara yapılacak tazminatlar ise 2 bin 400 euro ile 84 bin euro arasında değişecek.

Puente, ödemelerin hızlandırılacağını vurgulayarak "Normal prosedürler ve yasal sürelerin benzer trajedilerin hayati aciliyetine her zaman yetişemediğini biliyoruz" dedi ve vatandaşlara mevcut bilgileri iletmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kaza ve Sonrası

19 Ocak'ta Malaga'dan Madrid'e giden hızlı tren, Adamuz yakınlarında raydan çıkarak Huelva istikametine giden bir diğer trenle çarpışmış; kazada 45 kişi hayatını kaybetmiş ve 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Demiryolu yetkilileri, iki trende toplam 400 yolcu ve personel bulunduğunu açıklamıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olay yerine giderek bilgi almış ve hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Diğer Kazalar ve Siyasi Tepki

21 Ocak'ta Barselona'ya bağlı Gelida kasabası yakınlarında R4 banliyö hattında bir tren, hat kenarındaki istinat duvarının şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu raydan çıktı; makinist olay yerinde hayatını kaybetti ve en az 37 kişi yaralandı. Aynı gün Girona bölgesinde Blanes ile Macanet-Massanes istasyonları arasında seyreden başka bir trenin de raydan çıktığı duyuruldu.

Bu gelişmelerin ardından ana muhalefet partisi Halk Partisi (PP), Bakan Puente'ye istifa çağrısında bulundu.

MADRİD (İHA) - İSPANYA ULAŞTIRMA BAKANI OSCAR PUENTE, İKİ HIZLI TRENİN ÇARPIŞMASIYLA 45 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMASINDA, KAZAZEDELERİN AİLELERİNE 216 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEĞİNİ BİLDİRİRKEN, ÖDEMELERİN TOPLAM DEĞERİNİN 20 MİLYON EUROYA ULAŞACAĞINI AÇIKLADI.