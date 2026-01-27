Hortum Serik'te Serayı Saniyeler İçinde Yerle Bir Etti

Antalya Serik'te hortumun serayı saniyeler içinde parçaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı; Meteoroloji 'sarı kod' uyarısı yapmıştı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:08
Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum, bir serayı saniyeler içinde yerle bir etti. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün ‘sarı kod’ uyarısıyla bildirilen Antalya’daki şiddetli fırtına ve sağanak yağış, ilçelerde de etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Serik’te tarım arazileri ve seralar zarar gördü.

Zırlankaya Mahallesi’nde yaşanan hortumun seraya ulaştığı, naylonların koparak savrulduğu ve parçaların etrafa dağıldığı anlar görüntülere yansıdı. Kayıtlarda hortumun sağanak yağış anında serayı vurduğu ve naylonların koparak çevreye savrulduğu açıkça görülüyor.

Olay, bölgede etkili olan fırtına ve sağanak yağışın tarım alanlarında yol açtığı hasarın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

