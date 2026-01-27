Eskişehir'de otomobil tıra çarptı, mazot deposu delindi

Eskişehir'de kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı; delinen mazot deposu itfaiye tarafından çamurla sıvanarak akış durduruldu. Yaralı yok.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:04
Kaza Detayları

Eskişehir'in Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Caddesi üzerinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden bir otomobil, park halindeki tıra çarptı.

Arda Ü. idaresindeki 34 KM 3395 plakalı otomobil, elektronik malzeme yüklü dorse 34 EEP 115 ve çekici plakası 34 HZ 2828 olan tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ ön tekerleği yerinden koparken, tırın yakıt deposu delindi ve mazot karayoluna aktı.

Müdahale ve Kamera Kaydı

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kayganlaşan yolda polis ekipleri emniyet tedbiri alırken, itfaiye ekipleri delinen mazot deposundaki akışı çamurla sıvayarak durdurdu. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde aracın hızlı şekilde tıra yandan çarpma anı yer alıyor. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

