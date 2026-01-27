Balıkesir'deki Kaza: 56 Yaşındaki Harun Bilek Sakarya'da Toprağa Verildi
Kaza ve Cenaze Süreci
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki Harun Bilek, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde, Eski Öğretmenevi karşısında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücü Harun Bilek yönetimindeki 35 HYB 82 plakalı kamyonet bariyerlere çarptı.
Kazada Harun Bilek ve Aynur Hacıyava olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatih A. ise yaralanmıştı. Hastane işlemleri sonrasında hayatını kaybeden Harun Bilek'in cenazesi memleketi Akyazı'ya getirildi.
Yağcılar Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Bilek, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
