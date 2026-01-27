Balıkesir'deki Kaza: 56 Yaşındaki Harun Bilek Sakarya'da Toprağa Verildi

Balıkesir'deki kazada yaşamını yitiren 56 yaşındaki Harun Bilek, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:32
Kaza ve Cenaze Süreci

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki Harun Bilek, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde, Eski Öğretmenevi karşısında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücü Harun Bilek yönetimindeki 35 HYB 82 plakalı kamyonet bariyerlere çarptı.

Kazada Harun Bilek ve Aynur Hacıyava olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatih A. ise yaralanmıştı. Hastane işlemleri sonrasında hayatını kaybeden Harun Bilek'in cenazesi memleketi Akyazı'ya getirildi.

Yağcılar Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Bilek, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları