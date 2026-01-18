Alanya'da soba yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'nde sobadan çıktığı değerlendirilen yangında Ramazan Özen (71) hayatını kaybetti; evde maddi hasar oluştu, adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:45
Güzelbağ Mahallesi'nde müstakil evde çıkan alevler can aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, gece saatlerinde Güzelbağ Mahallesi'nde bir müstakil evde sobadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.

Yangının çıktığı eve ilişkin edinilen bilgilere göre, ev sahibi Ramazan Özen (71)'e ait konutta alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sürerken yapılan kontrollerde, Ramazan Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

