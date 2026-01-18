Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki FETÖ üyesi yakalandı
Operasyon ve yakalama
Muğla Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen çalışmalarda, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ortaca ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen istihbari çalışmalarda iki şahıs yakalandı.
FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ortaca ilçesinde Ş.K. ve Fethiye ilçesinde H.K. isimli şahıslar ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler.
