Alanya'nın Yüksek Kesimlerinde Karla Mücadele Sürüyor — Antalya Büyükşehir Ekipleri

Antalya Büyükşehir ekipleri, Alanya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sonrası kırsal yollarda tuzlama ve heyelan temizliği yaparak ulaşımı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:47
Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kırsal yollarda karla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yoğun ve kesintisiz çalışma

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, hafta sonu başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini hâlâ sürdüren zorlu hava şartlarında, ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışıyor.

Taşatan bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan güçlükleri gidermek için ekipler aralıksız sahada görev yapıyor ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan temizliğiyle yollar açıldı

Alanya Beldibi, Gündoğmuş Köprülü ve Çaltı grup yollarında meydana gelen heyelan sonucu yollara düşen kaya ve toprak, ekiplerin yaptığı müdahaleyle kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

