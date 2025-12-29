DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,53 0,17%
ALTIN
6.146,86 1,68%
BITCOIN
3.748.644,42 0,35%

Alaplı'da Güzelyalı’da Otomobil Yoldan Çıktı: 34 K 067 Hasar Görürken Sürücü Kurtuldu

Alaplı-Akçakoca yolu Güzelyalı mevkiinde 34 K 067 plakalı otomobil kaygan zeminde refüjü aşarak yoldan çıktı; sürücü K.K.K. yara almadı, araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:31
Alaplı'da Güzelyalı’da Otomobil Yoldan Çıktı: 34 K 067 Hasar Görürken Sürücü Kurtuldu

Alaplı'da Güzelyalı’da Otomobil Yoldan Çıktı: 34 K 067 Hasar Görürken Sürücü Kurtuldu

Güzelyalı Köyü mevkiinde kaygan zeminde trafik kazası

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Akçakoca yolu üzerinde bulunan Güzelyalı Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil yoldan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü K.K.K. idaresindeki 34 K 067 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak yoldan çıktı.

Kazada sürücünün şans eseri yara almadığı, araçta ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobili bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİ İLE AKÇAKOCA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN GÜZELYALI KÖYÜ...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİ İLE AKÇAKOCA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN GÜZELYALI KÖYÜ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, BİR OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİ İLE AKÇAKOCA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN GÜZELYALI KÖYÜ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Hatice Yalman Davası: Marketteki Sessiz Yardım Çağrısı İhmal Edildi
2
Kayseri'de kuruyemişçi deposunda klima yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
3
İğdır'da Kuyumcu Soygunu: 5-6 Kilo Altın Çalındı
4
Safranbolu’da Kar Nedeniyle Çatı ve Tenteneler Çöktü
5
Kastamonu'da Kar Kazası: Yan Yatan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
6
Menteşe'de Elektrik Trafosunda Yangın Paniği — Ekipler Kısa Sürede Müdahale Etti
7
Patnos'ta Yeni Yıl Güvenliği Artırıldı: Emniyet Teyakkuzda

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı