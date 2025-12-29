Alaplı'da Güzelyalı’da Otomobil Yoldan Çıktı: 34 K 067 Hasar Görürken Sürücü Kurtuldu
Güzelyalı Köyü mevkiinde kaygan zeminde trafik kazası
Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Akçakoca yolu üzerinde bulunan Güzelyalı Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil yoldan çıktı.
Edinilen bilgilere göre, sürücü K.K.K. idaresindeki 34 K 067 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak yoldan çıktı.
Kazada sürücünün şans eseri yara almadığı, araçta ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobili bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİ İLE AKÇAKOCA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN GÜZELYALI KÖYÜ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, BİR OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI.