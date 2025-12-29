DOLAR
Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Amasya’da Göllü Bağları Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı; sürücü Kerim K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:04
Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kerim K. yönetimindeki 51 DP 233 plakalı otomobil, Göllü Bağları Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Ters dönen otomobil yol kenarına sürüklenerek durabildi. Olay anında yaşanan hasar araçta belirgin şekilde görüldü.

Müdahale ve Soruşturma

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hasar gören aracın içindeki yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

