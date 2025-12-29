Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kerim K. yönetimindeki 51 DP 233 plakalı otomobil, Göllü Bağları Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Ters dönen otomobil yol kenarına sürüklenerek durabildi. Olay anında yaşanan hasar araçta belirgin şekilde görüldü.

Müdahale ve Soruşturma

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hasar gören aracın içindeki yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

