Sakarya'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 34 Kişiye Ceza, 25 Horoz Koruma Altında

Operasyon ve sonuçları

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, horoz dövüşü organize ettiği tespit edilen kişiler hakkında işlem yapıldı. 34 kişiye idari para cezası uygulanırken, toplam 25 horoz koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet edildiği ve dövüş amaçlı horoz beslendiği ile dövüş organize edildiği bilgisini alarak harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, dövüş için yetiştirildiği belirlenen 25 horoz ele geçirildi.

Operasyonda, horoz dövüşünü organize ettiği ve izlediği tespit edilen 34 kişiye, Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince toplam 100 bin 402 lira idari para cezası kesildi.

El konulan horozlar koruma altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

