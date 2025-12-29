Yalova operasyonunda etkisiz DEAŞ’lı Zafer Umutlu’nun İnegöl paylaşımı ortaya çıktı

Güvenlik güçleri dijital izleri takibe aldı

Yalova’da güvenlik güçlerinin DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan Zafer Umutlu ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yapılan incelemede, Umutlu’nun aylar önce Bursa’nın İnegöl ilçesinden konum bilgisi ekleyerek sosyal medyada video paylaştığı belirlendi.

Operasyon, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve düzenlendi. Burada DEAŞ’lı teröristlerce güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medyadaki paylaşımın, teröristin farklı illerde bulunduğuna ve örgütsel hareketliliğine işaret ettiği değerlendiriliyor. Güvenlik kuvvetleri, olayın aydınlatılması ve olası bağlantıların tespit edilmesi amacıyla dijital materyaller üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Operasyon ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, terör örgütlerinin faaliyet alanlarının daha geniş bir coğrafyaya yayıldığına yönelik değerlendirmelere kaynak oluşturuyor. Yetkililer, delillerin titizlikle analiz edildiğini bildiriyor.

YALOVA'DA GÜVENLİK GÜÇLERİNCE DEAŞ'A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ OLAN ZAFER UMUTLU'NUN, AYLAR ÖNCE BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDEN KONUM BELİRTEREK SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI.