DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Yalova operasyonunda etkisiz DEAŞ’lı Zafer Umutlu’nun İnegöl paylaşımı ortaya çıktı

Yalova'daki operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ üyesi Zafer Umutlu'nun aylar önce Bursa İnegöl'den konumlu video paylaştığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:00
Yalova operasyonunda etkisiz DEAŞ’lı Zafer Umutlu’nun İnegöl paylaşımı ortaya çıktı

Yalova operasyonunda etkisiz DEAŞ’lı Zafer Umutlu’nun İnegöl paylaşımı ortaya çıktı

Güvenlik güçleri dijital izleri takibe aldı

Yalova’da güvenlik güçlerinin DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan Zafer Umutlu ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yapılan incelemede, Umutlu’nun aylar önce Bursa’nın İnegöl ilçesinden konum bilgisi ekleyerek sosyal medyada video paylaştığı belirlendi.

Operasyon, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve düzenlendi. Burada DEAŞ’lı teröristlerce güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medyadaki paylaşımın, teröristin farklı illerde bulunduğuna ve örgütsel hareketliliğine işaret ettiği değerlendiriliyor. Güvenlik kuvvetleri, olayın aydınlatılması ve olası bağlantıların tespit edilmesi amacıyla dijital materyaller üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Operasyon ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, terör örgütlerinin faaliyet alanlarının daha geniş bir coğrafyaya yayıldığına yönelik değerlendirmelere kaynak oluşturuyor. Yetkililer, delillerin titizlikle analiz edildiğini bildiriyor.

YALOVA'DA GÜVENLİK GÜÇLERİNCE DEAŞ'A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN...

YALOVA'DA GÜVENLİK GÜÇLERİNCE DEAŞ'A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ OLAN ZAFER UMUTLU'NUN, AYLAR ÖNCE BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDEN KONUM BELİRTEREK SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI.

YALOVA'DA GÜVENLİK GÜÇLERİNCE DEAŞ'A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
2
Niğde'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Giresun'da Gençlik Merkezi Yangını: Bina Kullanılamaz Hale Geldi
4
Palandöken Geçidi'nde Karla Mücadele: Erzurum-Tekman Yolunda Zorlu Mesai
5
Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı
6
Zonguldak-Ankara D-750'de Kar: Yeniçağa-Mengen Arası Trafik Kilitlendi
7
Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı