Burdur'da Alkollü Kadın Markette Rafları ve Cam Kapıyı Kırdı — Adli Kontrolle Serbest

Burdur'da Markette Şişe ve Cam Kapı Kırma Olayı

Olayın Detayları ve Sonrası

Geçtiğimiz Cumartesi gece saatlerinde Burdur'da meydana gelen olayda, iddialara göre alkollü olan C.A., Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerindeki bir markete girerek raflardaki alkol şişelerini kırdı.

Market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine zorluk çıkardığı belirtilen C.A., bu esnada marketin cam kapısını da kırdı. Marketçinin şikayeti üzerine kadın, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

