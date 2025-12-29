İstanbul Başsavcılığı'ndan Sadettin Saran açıklaması: Özel laboratuvar raporu yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sadettin Saran açıklaması

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturması devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü, soruşturma kapsamında bazı basın ve sosyal medya hesaplarında şüpheliye ait biyolojik matrial inceleme sonuçlarına dair 'özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı' şeklinde haberlerin çıktığının görüldüğü belirtildi.

Ancak, açıklamada vurgulanan önemli nokta şu: ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolojik materyal incelemesine dair tek rapor, kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmıştır.

Açıklamada ayrıca soruşturmanın şu suçlardan yürütüldüğü ifade edildi: 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak'.

Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir.

