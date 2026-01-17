Alaplı'da Kümes Yangını: Vatandaşların Müdahalesi Tavukları Kurtardı

Zonguldak Alaplı Hacıhasan Köyü'ndeki tavuk kümesinde çıkan yangın, köylülerin müdahalesi ve itfaiyenin soğutma çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:13
Alaplı'da kümes yangını korkuttu

Hacıhasan Köyü'nde çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Hacıhasan Köyü Kavakbeli mevkii'nde bulunan Osman Yalçın’a ait bir tavuk kümesinde yangın çıktı. Kümesin bacasından çıktığı öğrenilen yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar, çevredekiler yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Köylülerin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin büyümesi engellendi ve kümesteki tavuklar son anda kurtarıldı.

Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, kümes üzerinde soğutma çalışması yaptı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

