Çanakkale'de 'Huzurlu Sokaklar' Uygulaması: 22 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de 'Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması' sonuç verdi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde asayişi sağlamak amacıyla 15 Ocak tarihinde 'Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerle kamu düzeninin korunması hedeflendi.

Uygulamanın kapsamı ve saatleri

Jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında 10.00 ile 22.00 saatleri arasında denetimler yaptı. Uygulama, 12 ilçede eş zamanlı olarak yürütüldü ve 132 tim ile 527 personel görev aldı.

Denetim sonuçları

Çalışmalar sırasında 115 umuma açık işletme, 90 metruk bina ve 66 park ve bahçe kontrol edildi. Toplamda 3 bin 814 şahıs ve 2 bin 22 araç sorgulandı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli ile 1 araç yakalanırken, 21 araç trafikten men edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kentte güvenliğin artırılması hedeflendi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ‘HUZURLU SOKAKLAR GÜVEN VE HUZUR UYGULAMASI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. UYGULAMLARDA; 22 ŞÜPHELİ VE 1 ARAÇ YAKALANIRKEN 21 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.