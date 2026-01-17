İstanbul'da 108 Yıl Hapisle Aranan Siber Şüpheli M.D. Yakalandı

İstanbul'da 108 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapisle aranan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden operasyon

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri üzerinden çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen M.D. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında öncelikli olarak ‘Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan arama yapıldı ve operasyon 15 Ocak'ta gerçekleştirildi.

İlk sorgulamada şüphelinin 45 aranma kaydı, 32 yakalama kararı, 28.320 lira adli para cezası ile birlikte 108 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilişim sistemleri suçundan hakkında 108 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı